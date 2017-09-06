Парень стрелял по банкам и ранил в ногу ребенка в Усть-Каменогорске
АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Парень стрелял из пневматической винтовки по банкам в
АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Парень стрелял из пневматической винтовки по банкам в
Девочка 2006 года рождения с места происшествия была госпитализирована бригадой скорой помощи. Полиция установила личность стрелявшего 19-летнего молодого человека и изъяла у него оружие.
Инцидент произошел вечером 2 сентября по улице Добролюбова.
По информации департамента внутренних дел региона, за стрельбу из пневматического оружия в населенных пунктах молодому человеку выписан штраф в размере 20 МРП.
При этом в полиции отметили, что дело может быть переквалифицировано в уголовное после определения степени причиненного вреда здоровью ребенка.