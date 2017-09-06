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14:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Парень стрелял по банкам и ранил в ногу ребенка в Усть-Каменогорске

АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Парень стрелял из пневматической винтовки по банкам в Усть-Каменогорске и попал в ногу проходящей мимо девочки, пишет региональное издание YK-news.kz.

Источник: Sputniknews.kz

Девочка 2006 года рождения с места происшествия была госпитализирована бригадой скорой помощи. Полиция установила личность стрелявшего 19-летнего молодого человека и изъяла у него оружие.

Инцидент произошел вечером 2 сентября по улице Добролюбова.

По информации департамента внутренних дел региона, за стрельбу из пневматического оружия в населенных пунктах молодому человеку выписан штраф в размере 20 МРП.

При этом в полиции отметили, что дело может быть переквалифицировано в уголовное после определения степени причиненного вреда здоровью ребенка.

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