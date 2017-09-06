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14:44 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии из-за непотушенной сигареты произошел пожар на авторазборе

В Стерлитамаке сгорело заброшенное здание. Видео попало в группу «ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа Онлайн».

«Сегодня, в первой половине дня, произошло возгорание мусора на бывшем авторазборе. В настоящее время огонь ликвидирован. Потерь и пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

ProUfu.ru следит за развитием событий.

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