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15:13 (мск), источник: Интерфакс

Участник июньской акции оппозиции в Москве приговорен к 2,5 годам колонии

Расим Искаков обвинялся в нападении на полицейского во время несогласованной акции оппозиции в столице 12 июня.

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам заключения за нападение на полицейского участника оппозиционной акции в центре Москвы 12 июня Расима Искакова, передает корреспондент «Интерфакса».

«Признать Искакова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья) и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья Мария Сизинцева в среду.

Процесс по ходатайству стороны защиты проходил в особом порядке судопроизводства, так как Искаков признал свою вину в полном объеме.

В ходе прений сторон гособвинитель попросила признать его виновным и назначить ему наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Со своей стороны, адвокат фигуранта Калой Ахильгов попросил не назначать его подзащитному наказание, связанное с реальным лишением свободы.
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«Изначально он обвинялся в трех эпизодах по статье 318 и одном эпизоде по статье 213 УК РФ (хулиганство), однако следствие прекратило производство по двум эпизодам, в том числе по второй статье, и оставило ему право на реабилитацию по ним. Кроме того, он положительно характеризуется и помогает семье. Ввиду выше названных обстоятельств и признания вины моим подзащитным прошу не назначать ему наказание, связанное с реальным лишением свободы», — сказал в суде защитник.

Сам Искаков поддержал позицию адвоката, заявил, что полностью раскаивается в содеянном, и принес извинения присутствовавшим в зале потерпевшим сотрудникам правоохранительных органов. Последние, в свою очередь, извинения приняли, однако решение о назначении наказания подсудимому оставили на усмотрение суда.

Согласно приговору, судом было установлено, что фигурант на несанкционированном городскими властями митинге на Тверской улице в столице оказал, осознавая общественную опасность своих действий, сопротивление сотрудникам полиции, обеспечивавшим общественную безопасность.

В частности, он нанес неопасные для здоровья удары ногами в спины бойцу ОМОН и полицейскому. Формулировка об опасности для жизни потерпевших из квалификации обвинения по просьбе прокурора была исключена в ходе судебного следствия, так как никаких повреждений у них установлено не было.

Защитник фигуранта заявил «Интерфаксу», что обжалует приговор.

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Конечно, мы обжалуем приговор в апелляционной инстанции. Мы считаем его чрезмерно суровым.
Калой Ахильгов
Адвокат Расима Искакова

Искаков ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в той же акции 12 июня.

По данным полиции, 12 июня в оппозиционной акции в центре столицы приняли участие около 4,5 тысяч человек, более 150 человек были задержаны.

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