В Лысьве утонула 19-летняя девушка

В Пермском крае проводят проверку обстоятельств гибели 19-летней девушки. О том, что она утонула, сообщили 2 сентября. Несколько дней найти тело погибшей не могли, достать девушку со дна удалось водолазам.

«По фактам происшествия проводим проверку. На теле погибшей нет видимых признаков насильственной смерти. Назначена экспертиза, которая установит причины гибели девушки», — сообщил «АиФ-Прикамье» сотрудник пресс-службы СУ СКР по Персмкому краю Андрей Олин.