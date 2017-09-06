Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин пошутил в адрес Лаврова
В 2018 году в России вводят новый налог
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
Новая бомба КНДР может уничтожить часть России - СМИ
СМИ США усомнились в легитимности режима в Киеве
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
9Празднование Курбан-байрама
15:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Лысьве утонула 19-летняя девушка

Погибшую 2 сентября подняли со дна водоёма водолазы.

В Пермском крае проводят проверку обстоятельств гибели 19-летней девушки. О том, что она утонула, сообщили 2 сентября. Несколько дней найти тело погибшей не могли, достать девушку со дна удалось водолазам.

«По фактам происшествия проводим проверку. На теле погибшей нет видимых признаков насильственной смерти. Назначена экспертиза, которая установит причины гибели девушки», — сообщил «АиФ-Прикамье» сотрудник пресс-службы СУ СКР по Персмкому краю Андрей Олин.

Напомним, с конца прошлой недели в Пермском крае обнаружили тела двух утонувших мужчин. Ещё один рыбак не вернулся домой, его разыскивают.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Делать было нечего. ТОП-5 способов провести время на даче в плохую погоду
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
В России предложили отказаться от термина «безалкогольное пиво»
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
Суд наложил арест на имущество экс-директора «Гоголь-центра»
Спорт
Битва за Россию: кто попадет на ЧМ, а кто останется за бортом Состав участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начинает проясняться, преподнося любителям футбола сюрпризы как приятные, так и не очень
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь