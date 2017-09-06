Коммунальщики Белоярки попали под «уголовку»

Источник: УралИнформБюро

Следователи возбудили уголовное дело в отношении МУП «Новые технологии» Белоярского ГО.

«Дело расследуется по факту частичной невыплаты заработной платы свыше 3 месяцев», — пояснил «Уралинформбюро» официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга.

«Новые технологии» занимаются в Белоярском ГО подачей тепла и обеспечением водоснабжения. В тревожные сводки МУП угодил еще осенью 2016 года, когда стали поступать первые сигналы о задержках зарплаты работникам. Тогда на предприятии пояснили, что задолженность перед людьми «текущая» и будет погашена в ближайшее время.

Спустя полгода проблема не исчезла. Проверка МУПа Счетной палатой города признала предприятие убыточным. Получить комментарий у руководителя «Новых технологий» Владимира Юрлова не получилось — на звонки отвечают, что он «находится в разъездах». В администрации Белоярского ГО аналогичная ситуация.

Как рассказал «Уралинформбюро» местный депутат Иван Десятков, задолженность по предприятию на сегодня составляет 7,4 миллиона рублей: «Говорят, что денег нет, что дебиторская задолженность от населения большая — порядка 150 миллионов рублей. У самого МУПа около 200 миллионов рублей долга перед газовиками и энергетиками».

При этом «Новые технологии» продолжают «тянуть» деньги из бюджета ГО. «Весной выделялось 26 миллионов рублей. Администрация настаивает на муниципальных гарантиях, давит на депутатов, чтобы дали гарантии, которые впоследствии не возвращаются».