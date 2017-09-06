В аэропорту Челябинска задержан преступник, находящийся в федеральном розыске
Сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Челябинска задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске. Он четыре месяца бегал от полицейских.
Сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Челябинска задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске. Он четыре месяца бегал от полицейских.
Мужчина был задержан 5 сентября 2017 года сотрудниками
«В Линейном отделе МВД России на станции
Четыре месяца назад злоумышленник скрылся от органов, проводящих расследование возбужденного в отношении него уголовного дела, и был объявлен в розыск.
И вот по прилету из Душанбе в Челябинск мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции и передан инициатору розыска в Екатеринбург.