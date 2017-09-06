В аэропорту Челябинска задержан преступник, находящийся в федеральном розыске

Мужчина был задержан 5 сентября 2017 года сотрудниками Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

«В Линейном отделе МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский в отношении гражданина Республики Таджикистан, у которого была обнаружена миграционная карта, имеющая признаки подделки, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Использование заведомо подложного документа», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Четыре месяца назад злоумышленник скрылся от органов, проводящих расследование возбужденного в отношении него уголовного дела, и был объявлен в розыск.