Из-за непогоды оперативные службы Кубани перешли на усиленный режим
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений
По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 20−25 м/с. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды губернатор края Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам перейти на усиленный режим дежурства, сообщает
«Главы муниципальных образований должны держать руку на пульсе. Необходимо оповестить население о возможных ЧС, привести в готовность оперативные и спасательные службы, выставить круглосуточные посты наблюдения на водных объектах. Также необходимо обеспечить бесперебойное функционирование всех социальных объектов», — подчеркнул глава региона.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам (звонок бесплатный):
101 — единый номер пожарных и спасателей. .