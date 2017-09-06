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16:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Из-за непогоды оперативные службы Кубани перешли на усиленный режим

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений 6−7 сентября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 757 мм рт. ст. 0 м/с

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 20−25 м/с. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды губернатор края Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам перейти на усиленный режим дежурства, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Главы муниципальных образований должны держать руку на пульсе. Необходимо оповестить население о возможных ЧС, привести в готовность оперативные и спасательные службы, выставить круглосуточные посты наблюдения на водных объектах. Также необходимо обеспечить бесперебойное функционирование всех социальных объектов», — подчеркнул глава региона.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам (звонок бесплатный):

101 — единый номер пожарных и спасателей. ‎.

8 (861) 268−64−40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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