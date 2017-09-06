Краснодарские полицейские раскрыли кражу кольца стоимость полмиллиона рублей
Подозреваемой в краже грозит до 6 лет лишения свободы.
Подозреваемой в краже грозит до 6 лет лишения свободы.
В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино с сообщением о краже дорогостоящего золотого кольца обратилась жительница улицы
Установить круг общения хозяйки жилья, полицейские выяснили, кто постоянно приходил к ней в гости. В результате удалось установить, что к хищению причастна 48-летняя местная жительница, коллега потерпевшей. В отделе полиции задержанная созналась в содеянном и написала явку с повинной. Кольцо она продала в ломбарде, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за организацию притонов для занятий проституцией.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», сообщает «Югополису»