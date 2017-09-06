Краснодарские полицейские раскрыли кражу кольца стоимость полмиллиона рублей

В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино с сообщением о краже дорогостоящего золотого кольца обратилась жительница улицы Восточно-Кругликовской. Правоохранители выяснили, что женщина хранила украшение стоимостью около 500 000 рублей в одной из комнат своей квартиры, а накануне обнаружила его пропажу.

Установить круг общения хозяйки жилья, полицейские выяснили, кто постоянно приходил к ней в гости. В результате удалось установить, что к хищению причастна 48-летняя местная жительница, коллега потерпевшей. В отделе полиции задержанная созналась в содеянном и написала явку с повинной. Кольцо она продала в ломбарде, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за организацию притонов для занятий проституцией.