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16:37 (мск), источник: Югополис

Краснодарские полицейские раскрыли кражу кольца стоимость полмиллиона рублей

Подозреваемой в краже грозит до 6 лет лишения свободы.

В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино с сообщением о краже дорогостоящего золотого кольца обратилась жительница улицы Восточно-Кругликовской. Правоохранители выяснили, что женщина хранила украшение стоимостью около 500 000 рублей в одной из комнат своей квартиры, а накануне обнаружила его пропажу.

Установить круг общения хозяйки жилья, полицейские выяснили, кто постоянно приходил к ней в гости. В результате удалось установить, что к хищению причастна 48-летняя местная жительница, коллега потерпевшей. В отделе полиции задержанная созналась в содеянном и написала явку с повинной. Кольцо она продала в ломбарде, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за организацию притонов для занятий проституцией.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», сообщает «Югополису» пресс-служба УМВД РФ по городу Краснодару.

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