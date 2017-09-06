Пропавший в Новосибирске 9-летний мальчик найден живым
Напомним, Валерий Клиновицкий ушел из дома 4 сентября, с тех пор о нем не было никакой информации, поисками занимались волонтёры отряда «Лиза Алерт».
Напомним, Валерий Клиновицкий ушел из дома 4 сентября, с тех пор о нем не было никакой информации, поисками занимались волонтёры отряда «Лиза Алерт».
Пропавший в Новосибирске 9-летний мальчик найден живым, об этом сообщается в группе поискового отряда волонтёров «Лиза Алерт».
Напомним, Валерий Клиновицкий ушел из дома 4 сентября, с тех пор о нем не было никакой информации, поисками занимались волонтёры отряда «Лиза Алерт».