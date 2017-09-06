Военный эшелон сошел с рельсов в Забайкалье
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — В Забайкальском крае сошел с рельсов состав военного поезда; по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — В Забайкальском крае сошел с рельсов состав военного поезда; по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«Предварительно, во время движения сошли с рельсов 11 грузовых платформ и три вагона сопровождения военного поезда», — сказал источник.
По его словам, «информации о пострадавших нет». «По всей видимости, обошлось», — добавил собеседник агентства.
«Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд со станции Чита-1.
Причина схода устанавливается.