Военный эшелон сошел с рельсов в Забайкалье

«Предварительно, во время движения сошли с рельсов 11 грузовых платформ и три вагона сопровождения военного поезда», — сказал источник.

По его словам, «информации о пострадавших нет». «По всей видимости, обошлось», — добавил собеседник агентства.

Пресс-служба ЗабЖД подтвердила аварию на железной дороге. По ее данным, сход вагонов грузового поезда произошел на станции Чита-2 Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что с рельсов сошли 13 вагонов. Габарит соседнего пути не нарушен.

«Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — говорится в сообщении.

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Для ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд со станции Чита-1.