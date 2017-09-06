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15:28 (мск), источник: Интерфакс

Военный эшелон сошел с рельсов в Забайкалье

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — В Забайкальском крае сошел с рельсов состав военного поезда; по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Предварительно, во время движения сошли с рельсов 11 грузовых платформ и три вагона сопровождения военного поезда», — сказал источник.

По его словам, «информации о пострадавших нет». «По всей видимости, обошлось», — добавил собеседник агентства.

Пресс-служба ЗабЖД подтвердила аварию на железной дороге. По ее данным, сход вагонов грузового поезда произошел на станции Чита-2 Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что с рельсов сошли 13 вагонов. Габарит соседнего пути не нарушен.

«Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд со станции Чита-1.

Причина схода устанавливается.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Малютин В.В.
щас пятоколонники начнут радоваться, и поздравлять друг друга с победой
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