Киртоакэ подозревается в новом уголовном деле

Прокурор по этому делу Дмитрий Робу объяснил, что Киртоакэ подозревается в превышении своих полномочий, но подробности будут объявлены позже.

Киртоакэ находится под домашним арестом и подозревается в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишиневе, по которому проходят многие чиновники столичной примэрии, даже тот же Нистор Грозаву, который на время следствия остается на свободе, а также Игорь Гамрецкий, осужденный уже по этому делу на два года тюремного заключения с отсрочкой.