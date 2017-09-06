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15:52 (мск), источник: Noi.md

Киртоакэ подозревается в новом уголовном деле

Дорин Киртоакэ не скоро вернется в кресло генерального примара Кишинева, потому что сегодня был вызван в Генеральную прокуратуру, где ему объявили, что он подозревается в новом уголовном деле.

Источник: Noi.md

Прокурор по этому делу Дмитрий Робу объяснил, что Киртоакэ подозревается в превышении своих полномочий, но подробности будут объявлены позже.

Дорин Киртоакэ был отстранен от должности генерального примара столицы 28 июля после запроса антикоррупционных прокуроров, а его полномочия перешли к вице-примару Нистор Грозаву.

Киртоакэ находится под домашним арестом и подозревается в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишиневе, по которому проходят многие чиновники столичной примэрии, даже тот же Нистор Грозаву, который на время следствия остается на свободе, а также Игорь Гамрецкий, осужденный уже по этому делу на два года тюремного заключения с отсрочкой.

Новое заседание суда по делу отстраненного примара состоится на следующей неделе, 11 сентября, в Кишиневском суде (сектор Буюканы).

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