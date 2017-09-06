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16:14 (мск), источник: РБК

Участники группы «Шалтай-болтая» получили по три года колонии

Участники хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александр Филинов и Константин Тепляков получили по три года колонии. Они частично признали вину во взломе переписки высокопоставленных чиновников.

Источник: РИА "Новости"

Мосгорсуд приговорил участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Филинова и Константина Теплякова к трем годам годам колонии общего режима соответственно. Такое решение принял судья Олег Музыченко, передает корреспондент РБК. Гособвинение запрашивало Филинову 2,5 года колонии, а Теплякову — 3 года. Дело слушалось в закрытом режиме, и судья огласил только резолютивную часть своего постановления.

Участникам «Шалтая-Болтая» вменялось преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). Хакеры взламывали переписку высокопоставленных чиновников и медийных лиц, в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева, его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, вице-премьера Аркадия Дворковича, замначальника управления внутренней политики президента Тимура Прокопенко, гендиректора News Media Арама Габрелянова.

Потерпевшими по делу официально признаны телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка Евгений Кисляков.


Содержимое их почты хакеры частично размещали в своем блоге и выставляли на продажу. При этом, как признался в дальнейшем следствию лидер группы Владимир Аникеев, переписка частично фальсифицировалась. То, что хакеры «видоизменяли» переписку, упоминается в обвинительном заключении в отношении Филинова и Теплякова, уточнял РБК источник, знакомый с их делом. ФСБ намерено опросить тех, кто выкупал у членов группы ворованную переписку, добавляли два собеседника РБК.

Задержания по «делу «Шалтая-Болтая» начались в октябре 2016 года. Изначально в нем было четверо фигурантов. Лидер группы Аникеев уже осужден на два года колонии в особом порядке, поскольку признал вину и дал показания против своих сообщников. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку в деле содержались сведения, являющиеся гостайной. Еще один член группы, Александр Глазастиков, скрылся за рубежом.

В конце мая «Росбалт» сообщил, что следователи ФСБ установили пятого вероятного участника группы — это Андрей Некрасов по прозвищу Шляпник, который еще в 2015 году уехал в Литву и получил там политическое убежище. А в июле «Интерфакс» узнал, что в деле появился и шестой фигурант — он тоже скрылся за рубежом и разыскивается, обвинение ему предъявлено заочно.

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