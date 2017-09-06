Участники группы «Шалтай-болтая» получили по три года колонии



Содержимое их почты хакеры частично размещали в своем блоге и выставляли на продажу. При этом, как признался в дальнейшем следствию лидер группы Владимир Аникеев, переписка частично фальсифицировалась. То, что хакеры «видоизменяли» переписку, упоминается в обвинительном заключении в отношении Филинова и Теплякова, уточнял РБК источник, знакомый с их делом. ФСБ намерено опросить тех, кто выкупал у членов группы ворованную переписку, добавляли два собеседника РБК.



Задержания по «делу «Шалтая-Болтая» начались в октябре 2016 года. Изначально в нем было четверо фигурантов. Лидер группы Аникеев уже осужден на два года колонии в особом порядке, поскольку признал вину и дал показания против своих сообщников. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку в деле содержались сведения, являющиеся гостайной. Еще один член группы, Александр Глазастиков, скрылся за рубежом.



В конце мая «Росбалт» сообщил, что следователи ФСБ установили пятого вероятного участника группы — это Андрей Некрасов по прозвищу Шляпник, который еще в 2015 году уехал в Литву и получил там политическое убежище. А в июле «Интерфакс» узнал, что в деле появился и шестой фигурант — он тоже скрылся за рубежом и разыскивается, обвинение ему предъявлено заочно.