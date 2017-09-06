Суд наложил арест на имущество экс-директора «Гоголь-центра»

По его словам, также следствие присвоило статус свидетеля по делу «Седьмой студии» его супруге.
Мало того, что мою жену безо всяких на то оснований сделали свидетелем и на этом основании отказывают нам в свидании, так еще и на наше имущество был наложен арест: на квартиру, где не доделан ремонт, на книжки, кастрюли.
Алексей МалобродскийЭкс-директор «Гоголь-центра»
«Рабочий ноутбук жены также находится у следствия», — добавил он.
Когда именно и какой суд принял решение арестовать имущество и на какую сумму обвиняемый не сказал.
Как уточнила адвокат Ксения Карпинская, суд арестовал имущество обвиняемого и его супруги, которое хранилось на складе. «Там хранились книги, домашняя утварь, мебель, теплая одежда», — рассказала она. Имущество арестовано по судебному решению, но когда именно оно вынесено, защита и семья Малобродского не знают, добавила адвокат. Следствие и суд их об этом не уведомляли. Об аресте склада супруга Малобродского Татьяна узнала, когда пришла на склад забрать теплые вещи, отметила адвокат.
«Басманным судом не накладывал арест на имущество [Алексея] Малобродского и членов его семьи», — заявила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Ранее 6 сентября за Алексея Малобродского перед Мосгорсудом поручились более 30 деятелей культуры и искусства. Адвокат обвиняемого попросила судью приобщить к делу личные поручительства за бывшего директора «Гоголь-центра». В числе поручившихся были актер Валерий Гаркалин, продюсер и режиссер Эдуард Бояков, актрисы Чулпан Хаматова, Елена Шанина, поэт и литературный критик Лев Рубинштейн, искусствовед Анатолий Голубовский, директор театра Леонид Ашарин и другие.
Пресненский суд Москвы арестовал на месяц Алексея Малобродского 21 июня. Басманный суд столицы 18 июля продлил арест экс-директора «Гоголь-центра» на три месяца. В настоящий момент он находится в СИЗО № 1 («Матросская тишина»).
В начале августа в его защиту выступили руководители московских театров: они обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Малобродского. Письмо было адресовано руководителю администрации президента Антону Вайно.
По делу об организации хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) помимо бывшего директора «Гоголь-центра» также проходят бывший гендиректор студии Юрий Итин, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и режиссер Кирилл Серебренников. По версии следствия, ущерб составил 68 млн руб. Следователи полагают, что сотрудники компании представляли в Министерство культуры сметы и отчеты с завышенными показателями, а также составляли фиктивные договоры на различные работы. Бюджетные компенсации этих работ, по версии СКР, обвиняемые выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали.