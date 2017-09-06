Суд наложил арест на имущество экс-директора «Гоголь-центра»

Мало того, что мою жену безо всяких на то оснований сделали свидетелем и на этом основании отказывают нам в свидании, так еще и на наше имущество был наложен арест: на квартиру, где не доделан ремонт, на книжки, кастрюли.

Как уточнила адвокат Ксения Карпинская, суд арестовал имущество обвиняемого и его супруги, которое хранилось на складе. «Там хранились книги, домашняя утварь, мебель, теплая одежда», — рассказала она. Имущество арестовано по судебному решению, но когда именно оно вынесено, защита и семья Малобродского не знают, добавила адвокат. Следствие и суд их об этом не уведомляли. Об аресте склада супруга Малобродского Татьяна узнала, когда пришла на склад забрать теплые вещи, отметила адвокат.