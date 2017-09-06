В Самаре на Масленникова загорелась квартира

Как сообщили корреспонденту портала ProGorodSamara.ru в ГУ МЧС по Самарской области, там в квартире на 5 этаже загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, огонь еще не потушили. Данных о погибших и пострадавших пока нет.