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16:03 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Масленникова загорелась квартира

Сегодня, 6 сентября, в четвертом часу дня в доме на пересечении проспекта Масленникова и улицы Мичурина в Октябрьском районе Самары произошел пожар.

Источник: Pro Город Самара

Как сообщили корреспонденту портала ProGorodSamara.ru в ГУ МЧС по Самарской области, там в квартире на 5 этаже загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, огонь еще не потушили. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

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