В Самаре на Масленникова загорелась квартира
Сегодня, 6 сентября, в четвертом часу дня в доме на пересечении проспекта Масленникова и улицы Мичурина в Октябрьском районе Самары произошел пожар.
Сегодня, 6 сентября, в четвертом часу дня в доме на пересечении проспекта Масленникова и улицы Мичурина в Октябрьском районе Самары произошел пожар.
Как сообщили корреспонденту портала ProGorodSamara.ru в ГУ МЧС по Самарской области, там в квартире на 5 этаже загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, огонь еще не потушили. Данных о погибших и пострадавших пока нет.