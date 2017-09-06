Страшное ДТП в Молдове: пострадали двое детей
Инцидент произошел этим утром в городе Чимишлия. Там дети получили множественные травмы от столкновения с грузовиком.
Инцидент произошел этим утром в городе Чимишлия. Там дети получили множественные травмы от столкновения с грузовиком.
За рулем грузовика находилась женщина, которой не удалось верно совершить маневр и ее вынесло на правую полосу дороги, столкнувшись с другим автомобилем.
Испуганные произошедшим дети, находящиеся во втором автомобиле, получили легкие травмы.
В аварии виноват водитель грузовика, который совершил обгон на запрещенном для этого участке дороги. Вследствие аварии была перекрыта большая часть национальной трассыR3.