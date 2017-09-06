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16:21 (мск), источник: БЕЛТА

В Бобруйске мужчина выпрыгнул из окна 9-го этажа

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело мужчины с признаками падения с высоты было обнаружено в Бобруйске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Инцидент произошел 3 сентября около 18.00. Мужчина упал из окна 9-го этажа в подъезде дома на ул. Гагарина. «Тело было обнаружено лежащим под окнами. На место выбывала следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина живет в этом же доме, только несколькими этажами ниже, — сказала Оксана Соленюк. — Предположительно, он поднялся на лестничную площадку и выпрыгнул оттуда».

Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти. По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство. Также, по предварительной информации, он был трезв.

Следователи УСК опрашивают знакомых, коллег и родственников погибшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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