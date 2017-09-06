В Бобруйске мужчина выпрыгнул из окна 9-го этажа

Инцидент произошел 3 сентября около 18.00. Мужчина упал из окна 9-го этажа в подъезде дома на ул. Гагарина. «Тело было обнаружено лежащим под окнами. На место выбывала следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина живет в этом же доме, только несколькими этажами ниже, — сказала Оксана Соленюк. — Предположительно, он поднялся на лестничную площадку и выпрыгнул оттуда».