В воронежской поликлинике пациент избил медсестру

По данным правоохранителей, у мужчины возникли претензии по поводу оказания медицинской помощи, и он бросился с кулаками на медсестру. После этого женщине потребовалась помощь врачей. Полицейские назначили комиссию, которая определит степень тяжести вреда здоровью медработника. Сотрудники МВД проводят доследственную проверку по данному факту.