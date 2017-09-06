В воронежской поликлинике пациент избил медсестру
В поликлинике № 4 на улице Генерала Лизюкова пациент избил 43-летнюю медсестру. Инцидент произошел 25 августа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
В поликлинике № 4 на улице Генерала Лизюкова пациент избил 43-летнюю медсестру. Инцидент произошел 25 августа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
По данным правоохранителей, у мужчины возникли претензии по поводу оказания медицинской помощи, и он бросился с кулаками на медсестру. После этого женщине потребовалась помощь врачей. Полицейские назначили комиссию, которая определит степень тяжести вреда здоровью медработника. Сотрудники МВД проводят доследственную проверку по данному факту.