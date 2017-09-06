Убийца медсестры из Новокуйбышевска отправится за решетку почти на 10 лет
Суд приговорил мужчину к 9 с половиной годам лишения свободы.
Суд приговорил мужчину к 9 с половиной годам лишения свободы.
Прокуратура Новокуйбышевска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Чапаевска Александра Салмина, обвиняемого в убийстве медсестры Алены Моруновой. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Самарской области.
Напомним, 23 августа, Новокуйбышевский городской суд вынес Салмину приговор. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 9 лет 6 месяцев.
Трагедия случилась в апреле текущего года. Сначала Алена пропала. Спустя несколько дней девушку нашли убитой. По версии следствия, между ними произошла ссора, в ходе которой Салмин убил Морунову и закопал его на глубине 1,5 метра в районе поселка Титовка.
Приговор пока не вступил в силу.