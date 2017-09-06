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16:50 (мск), источник: Pro Город Самара

Убийца медсестры из Новокуйбышевска отправится за решетку почти на 10 лет

Суд приговорил мужчину к 9 с половиной годам лишения свободы.

Прокуратура Новокуйбышевска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Чапаевска Александра Салмина, обвиняемого в убийстве медсестры Алены Моруновой. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Самарской области.

Напомним, 23 августа, Новокуйбышевский городской суд вынес Салмину приговор. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 9 лет 6 месяцев.

Трагедия случилась в апреле текущего года. Сначала Алена пропала. Спустя несколько дней девушку нашли убитой. По версии следствия, между ними произошла ссора, в ходе которой Салмин убил Морунову и закопал его на глубине 1,5 метра в районе поселка Титовка.

Приговор пока не вступил в силу.

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