Убийца медсестры из Новокуйбышевска отправится за решетку почти на 10 лет

Прокуратура Новокуйбышевска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Чапаевска Александра Салмина, обвиняемого в убийстве медсестры Алены Моруновой. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Самарской области.

Трагедия случилась в апреле текущего года. Сначала Алена пропала. Спустя несколько дней девушку нашли убитой. По версии следствия, между ними произошла ссора, в ходе которой Салмин убил Морунову и закопал его на глубине 1,5 метра в районе поселка Титовка.