Да будет свет: в «Минскэнерго» рассказали подробности аварии на ТЭЦ-4

Источник: Sputnik.by

Утром 6 сентября в 10:49 на минской ТЭЦ-4 произошло отключение оборудования, в связи с чем было нарушено электроснабжение ряда потребителей в Минске и Минской области.

Без света остались столичные районы Сухарево, Каменная Горка, Запад и ряд других, также свет пропадал и в Минском районе — в Дзержинске, Заславле и Ждановичах.

«Произошло повреждение трансформатора напряжением 110 кВ, которое привело к отключению системы шин на подстанции 110 кВ минской ТЭЦ-4. По состоянию на 12:00 всем отключенным потребителям было восстановлено электроснабжение», — сообщил Юдин.