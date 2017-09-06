Да будет свет: в «Минскэнерго» рассказали подробности аварии на ТЭЦ-4
Начальник сектора идеологической работы и общественных связей «Минскэнерго» Михаил Юдин рассказал радио Sputnik Беларусь об устранении неполадок на минской ТЭЦ-4,
Начальник сектора идеологической работы и общественных связей «Минскэнерго» Михаил Юдин рассказал радио Sputnik Беларусь об устранении неполадок на минской ТЭЦ-4,
Утром 6 сентября в 10:49 на минской ТЭЦ-4 произошло отключение оборудования, в связи с чем было нарушено электроснабжение ряда потребителей в Минске и Минской области.
Без света остались столичные районы Сухарево, Каменная Горка, Запад и ряд других, также свет пропадал и в Минском районе — в Дзержинске, Заславле и Ждановичах.
«Произошло повреждение трансформатора напряжением 110 кВ, которое привело к отключению системы шин на подстанции 110 кВ минской ТЭЦ-4. По состоянию на 12:00 всем отключенным потребителям было восстановлено электроснабжение», — сообщил Юдин.
РУП «Минскэнерго» приносит извинения всем потребителям за произошедшее нарушение электроснабжения и благодарит за терпение и понимание, отметил собеседник Sputnik.