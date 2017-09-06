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16:57 (мск), источник: Sputnik.by

Да будет свет: в «Минскэнерго» рассказали подробности аварии на ТЭЦ-4

Начальник сектора идеологической работы и общественных связей «Минскэнерго» Михаил Юдин рассказал радио Sputnik Беларусь об устранении неполадок на минской ТЭЦ-4, из-за которых без света остались половина Минска и города-спутники.

Источник: Sputnik.by

Утром 6 сентября в 10:49 на минской ТЭЦ-4 произошло отключение оборудования, в связи с чем было нарушено электроснабжение ряда потребителей в Минске и Минской области.

Без света остались столичные районы Сухарево, Каменная Горка, Запад и ряд других, также свет пропадал и в Минском районе — в Дзержинске, Заславле и Ждановичах.

«Произошло повреждение трансформатора напряжением 110 кВ, которое привело к отключению системы шин на подстанции 110 кВ минской ТЭЦ-4. По состоянию на 12:00 всем отключенным потребителям было восстановлено электроснабжение», — сообщил Юдин.

РУП «Минскэнерго» приносит извинения всем потребителям за произошедшее нарушение электроснабжения и благодарит за терпение и понимание, отметил собеседник Sputnik.

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