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17:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Украинец пытался контрабандой ввезти в Ростовскую область партию сигарет

В Ростовской области сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти из Украины в Россию партию сигарет, об этом сообщает пресс-служба южного таможенного управления.

Контрабандист спрятал в полостях своего автомобиля 150 пачек сигарет.

«В багажнике автомобиля было обнаружено запасное колесо к автомобилю со следами надреза. Внутри покрышки находилась табачная продукция — сигареты в большом количестве. На этом тайники не закончились: в результате демонтажа обшивки дверей автомобиля в передней левой двери также была обнаружена табачная продукция», — говорится в сообщении.

В отношении гражданина возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 16.2 КоАП по факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.

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