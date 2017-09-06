Украинец пытался контрабандой ввезти в Ростовскую область партию сигарет

«В багажнике автомобиля было обнаружено запасное колесо к автомобилю со следами надреза. Внутри покрышки находилась табачная продукция — сигареты в большом количестве. На этом тайники не закончились: в результате демонтажа обшивки дверей автомобиля в передней левой двери также была обнаружена табачная продукция», — говорится в сообщении.