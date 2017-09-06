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16:52 (мск), источник: БЕЛТА

Почти 10 тыс. евро изъяты у белоруски на границе

6 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В республиканском пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» сотрудниками Брестской таможни пресечен незаконный ввоз на территорию ЕАЭС крупной суммы в иностранной валюте, сообщили БЕЛТА в таможне.

Гражданка Беларуси следовала из Франкфурта-на-Майне в Минск поездом Париж-Москва. Во время таможенного оформления женщина заявила об отсутствии у нее наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте $10 тыс. При этом она предъявила 7,4 тыс. евро, находившиеся в кошельке. Однако при осмотре ее багажа было обнаружено еще 10,8 тыс. евро. Общая сумма перемещаемых гражданкой наличных денежных средств составила в эквиваленте $21,6 тыс.

«Согласно таможенному законодательству, при единовременном перемещении через границу денежных средств в эквиваленте более $10 тыс. вся сумма подлежит декларированию в письменной форме. Данное требование гражданка проигнорировала и пассажирскую таможенную декларацию с указанием перемещаемой валюты не предоставила», — пояснили в таможне.

По факту недекларирования валюты составлен административный протокол по ч.2 ст. 14.5 КоАП. Превышавшие установленный эквивалент 9760 евро изъяты таможней до решения суда.

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