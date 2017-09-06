Почти 10 тыс. евро изъяты у белоруски на границе

Гражданка Беларуси следовала из Франкфурта-на-Майне в Минск поездом Париж-Москва. Во время таможенного оформления женщина заявила об отсутствии у нее наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте $10 тыс. При этом она предъявила 7,4 тыс. евро, находившиеся в кошельке. Однако при осмотре ее багажа было обнаружено еще 10,8 тыс. евро. Общая сумма перемещаемых гражданкой наличных денежных средств составила в эквиваленте $21,6 тыс.