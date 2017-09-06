В пригороде Парижа идет антитеррористическая операция

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В пригороде Парижа полиция проводит антитеррористическую операцию после обнаружения взрывчатки «мать Сатаны» в одном из домов, передает портал France Info.

По делу задержаны два человека, следствие ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры.

В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские обнаружили взрывчатку и компоненты для ее изготовления. По информации телеканала BFMTV, там же хранились газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, электрические провода.

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Кроме того, в квартире нашли «документы на арабском языке религиозного содержания».

Взрывчатка «мать Сатаны» на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.