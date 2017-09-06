У следствия возникли проблемы при квалификации действий напавшего на учительницу школьника

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Следствие по делу о нападении подростка на школу в подмосковной Ивантеевке столкнулась с проблемами квалификации преступления, затрудняющими привлечение его к уголовной ответственности, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В настоящее время задержанному ученику вменяется часть 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство с использованием взрывных устройств). Однако, сегодня получен результат исследования примененных им веществ, согласно которому изготовленные устройства являются пиротехническими», — сказал собеседник агентства.

В связи с этим, по его словам, привлечь подростка по этой части ст. 213 УК РФ не представляется возможным, «а по частям 1 и 2 этой статьи он не является субъектом преступления в силу возраста — ответственность по этим составам наступает с 16 лет, в то время, как ему 15».

«Обсуждался вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), но по заключению врачей, ни у кого из пострадавших не зафиксированы тяжкие увечья», — сказал источник.

Читайте также Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о готовящемся нападении

Еще один вариант, отметил он, квалифицировать действия подростка как покушение на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) учительницы, «однако применение им пневматической винтовки не подпадает под этот состав, а топорик, которым были нанесены травмы головы женщине, до сих пор не найден».

«Сложившаяся ситуация не позволяет и ходатайствовать об аресте подозреваемого», — добавил источник.