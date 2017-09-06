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17:30 (мск), источник: Интерфакс

У следствия возникли проблемы при квалификации действий напавшего на учительницу школьника

По данным источника, топорик, которым учащийся школы в Ивантеевке ударил учительницу, «до сих пор не найден» и девятиклассник может избежать уголовной ответственности.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Следствие по делу о нападении подростка на школу в подмосковной Ивантеевке столкнулась с проблемами квалификации преступления, затрудняющими привлечение его к уголовной ответственности, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В настоящее время задержанному ученику вменяется часть 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство с использованием взрывных устройств). Однако, сегодня получен результат исследования примененных им веществ, согласно которому изготовленные устройства являются пиротехническими», — сказал собеседник агентства.

В связи с этим, по его словам, привлечь подростка по этой части ст. 213 УК РФ не представляется возможным, «а по частям 1 и 2 этой статьи он не является субъектом преступления в силу возраста — ответственность по этим составам наступает с 16 лет, в то время, как ему 15».

«Обсуждался вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), но по заключению врачей, ни у кого из пострадавших не зафиксированы тяжкие увечья», — сказал источник.

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Еще один вариант, отметил он, квалифицировать действия подростка как покушение на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) учительницы, «однако применение им пневматической винтовки не подпадает под этот состав, а топорик, которым были нанесены травмы головы женщине, до сих пор не найден».

«Сложившаяся ситуация не позволяет и ходатайствовать об аресте подозреваемого», — добавил источник.

Как сообщалось, накануне учащийся 9-го класса школы № 1 в подмосковной Ивантеевке нанес травмы свой учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадало четыре человека, из них трое детей. Все они находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Ирина Коновалова
Ну кто бы сомневался.... Тогда , раз нет преступления, и директора нечего наказывать : за что?
Вопрос: а был ли мальчик?
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