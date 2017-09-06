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17:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Женщина пострадала из-за столкновения маршрутки и иномарки в центре Братска

Женщина получила травму головы из-за столкновения Toyota Corolla Fielder и маршрутки № 43К на перекресте улицы Подбельского и Ленина в Братске сегодня, 6 августа, в 10.09.

Пассажирке иномарки в результате травмирования потребовалась медпомощь. В дальнейшем ей было назначено амбулаторное лечение. Об этом ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТК «Город».

Авария произошла по вине двух водителей, так как они оба нарушили правила дорожного движения.

«Водитель “Газели”, двигаясь в по улице Ленина в сторону улицы Южной, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В это время не по своей полосе вылетела на перекресток иномарка, после чего произошло ДТП», — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту аварии ведется административное расследование.

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