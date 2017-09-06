Женщина пострадала из-за столкновения маршрутки и иномарки в центре Братска

Пассажирке иномарки в результате травмирования потребовалась медпомощь. В дальнейшем ей было назначено амбулаторное лечение. Об этом ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТК «Город».

Авария произошла по вине двух водителей, так как они оба нарушили правила дорожного движения.

«Водитель “Газели”, двигаясь в по улице Ленина в сторону улицы Южной, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В это время не по своей полосе вылетела на перекресток иномарка, после чего произошло ДТП», — говорится в сообщении.