Суд над сыном экс-начальника УВД Краснодара, сбившим пятерых дорожных рабочих, снова не состоялся
На этот раз причиной переноса судебного заседания стала неявка адвоката обвиняемого.
На этот раз причиной переноса судебного заседания стала неявка адвоката обвиняемого.
Заседание переносится уже третий раз: первое судебное заседание, которое должно было пройти 28 августа в Прикубанском районном суде, не состоялось, и было перенесено на 31 августа. Причина переноса рассмотрения дела не называлась. В назначенный день заседание снова перенесли, на 6 сентября, так как конвой по не озвученной причине не смог доставить подсудимого в суд.
В среду, 6 сентября, заседание по громкое делу перенесли в очередной раз — на 11 сентября. Как сообщил «Югополису» старший помощник прокурора края Антон Лопатин, причиной стала неявка в суд адвоката обвиняемого.
Молодой человек, которого обвиняют в резонансной аварии, продолжает находиться в следственном изоляторе. Суд над ним будет проходить в закрытом режиме, так как он несовершеннолетний.
О тяжелой аварии, которая произошла в Краснодаре ранним утром 29 июня на углу улиц Дзержинского и Талалихина, ранее сообщал «Югополис». 17-летний водитель Range Rover проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ — Газель. В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществляющих ремонт, а иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ 21120, после чего Range Rover загорелся. Водитель успел покинуть машину до возгорания. Согласно данным медицинского освидетельствования у молодого человека обнаружено наличие алкоголя в крови.
В результате ДТП на месте аварии погиб 40-летний рабочий дорожной службы. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены четверо дорожных рабочих.
Отец предполагаемого виновника аварии, Александр Семенов, возглавлял краснодарскую милицию с 2003 по 2011 год, до начала реформы правоохранительных органов. Мать Ольга Семенова — депутат городской Думы Краснодара, секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.
После ДТП краснодарцы собирали подписи за сложение полномочий депутата Семеновой. Однако она продолжает исполнять депутатские обязанности.
Молодой человек был заключен под стражу сроком на 2 месяца. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Первоначально сообщалось о том, что подозреваемому грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.
Однако, как сообщила «Югополису» Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя СУ СКР РФ по Краснодарскому краю, во время расследования уголовного дела адвокат обвиняемого подал ходатайство о применении к нему положений при назначении судебного наказания в соответствии со ст. 76.2 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа). Уголовное дело с таким ходатайством направлено на рассмотрение в Прикубанский районный суд.
Краевая прокуратура не согласна с заменой реального срока штрафом. По мнению работников прокуратуры, алкогольное опьянение обвиняемого, смерть одного из потерпевших не дают для этого оснований.