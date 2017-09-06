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17:12 (мск), источник: Югополис

Суд над сыном экс-начальника УВД Краснодара, сбившим пятерых дорожных рабочих, снова не состоялся

На этот раз причиной переноса судебного заседания стала неявка адвоката обвиняемого.

Заседание переносится уже третий раз: первое судебное заседание, которое должно было пройти 28 августа в Прикубанском районном суде, не состоялось, и было перенесено на 31 августа. Причина переноса рассмотрения дела не называлась. В назначенный день заседание снова перенесли, на 6 сентября, так как конвой по не озвученной причине не смог доставить подсудимого в суд.

В среду, 6 сентября, заседание по громкое делу перенесли в очередной раз — на 11 сентября. Как сообщил «Югополису» старший помощник прокурора края Антон Лопатин, причиной стала неявка в суд адвоката обвиняемого.

Молодой человек, которого обвиняют в резонансной аварии, продолжает находиться в следственном изоляторе. Суд над ним будет проходить в закрытом режиме, так как он несовершеннолетний.

О тяжелой аварии, которая произошла в Краснодаре ранним утром 29 июня на углу улиц Дзержинского и Талалихина, ранее сообщал «Югополис». 17-летний водитель Range Rover проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ — Газель. В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществляющих ремонт, а иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ 21120, после чего Range Rover загорелся. Водитель успел покинуть машину до возгорания. Согласно данным медицинского освидетельствования у молодого человека обнаружено наличие алкоголя в крови.

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В результате ДТП на месте аварии погиб 40-летний рабочий дорожной службы. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены четверо дорожных рабочих.

Отец предполагаемого виновника аварии, Александр Семенов, возглавлял краснодарскую милицию с 2003 по 2011 год, до начала реформы правоохранительных органов. Мать Ольга Семенова — депутат городской Думы Краснодара, секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

После ДТП краснодарцы собирали подписи за сложение полномочий депутата Семеновой. Однако она продолжает исполнять депутатские обязанности.

Молодой человек был заключен под стражу сроком на 2 месяца. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Первоначально сообщалось о том, что подозреваемому грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

Однако, как сообщила «Югополису» Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя СУ СКР РФ по Краснодарскому краю, во время расследования уголовного дела адвокат обвиняемого подал ходатайство о применении к нему положений при назначении судебного наказания в соответствии со ст. 76.2 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа). Уголовное дело с таким ходатайством направлено на рассмотрение в Прикубанский районный суд.

Краевая прокуратура не согласна с заменой реального срока штрафом. По мнению работников прокуратуры, алкогольное опьянение обвиняемого, смерть одного из потерпевших не дают для этого оснований.

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