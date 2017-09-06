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17:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

На трассе М-7 «Волга» в массовом ДТП с шестью автомобилями погиб человек

Подробности о других пострадавших уточняются.

В Пермском крае сегодня в 16.05 на трассе М-7 «Волга» между городами Нытва и Очёр произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии погиб человек, подробная информация о других пострадавших уточняется.

«Грузовой автомобиль Scania с полуприцепом ехал со стороны Ныты. По предварительным данным, из-за технической неисправности водитель большегруза допустил столкновение с пятью автомобилями. В результате ДТП одну из машин отбросило на дорожного рабочего, который от полученных травм погиб», — сообщили «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются. Объезд места ДТП организовано по одной полосе автодороги.

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