На трассе М-7 «Волга» в массовом ДТП с шестью автомобилями погиб человек

В Пермском крае сегодня в 16.05 на трассе М-7 «Волга» между городами Нытва и Очёр произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии погиб человек, подробная информация о других пострадавших уточняется.

«Грузовой автомобиль Scania с полуприцепом ехал со стороны Ныты. По предварительным данным, из-за технической неисправности водитель большегруза допустил столкновение с пятью автомобилями. В результате ДТП одну из машин отбросило на дорожного рабочего, который от полученных травм погиб», — сообщили «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.