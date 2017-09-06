На трассе М-7 «Волга» в массовом ДТП с шестью автомобилями погиб человек
Подробности о других пострадавших уточняются.
Подробности о других пострадавших уточняются.
В Пермском крае сегодня в 16.05 на трассе М-7 «Волга» между городами Нытва и Очёр произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии погиб человек, подробная информация о других пострадавших уточняется.
«Грузовой автомобиль Scania с полуприцепом ехал со стороны Ныты. По предварительным данным,
На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются. Объезд места ДТП организовано по одной полосе автодороги.