Участников российской ОПГ «Вятское» задержали в Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Членов российской преступной группировки «Вятское» задержали в Беларуси, сообщила пресс-служба УФСИН России по Кировской области.

Суды над членами данной ОПГ прошли в мае текущего года в Кировской области, однако некоторые из них скрылись от уголовного преследования в республике.

«В ходе проведения спецоперации с сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь осужденные были задержаны», — говорится в сообщении УФСИН.

Там также отмечается, что задержанные преступники будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима на территории России.