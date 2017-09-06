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17:15 (мск), источник: Sputnik.by

Участников российской ОПГ «Вятское» задержали в Беларуси

Задержанные преступники будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима на территории России.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Членов российской преступной группировки «Вятское» задержали в Беларуси, сообщила пресс-служба УФСИН России по Кировской области.

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Суды над членами данной ОПГ прошли в мае текущего года в Кировской области, однако некоторые из них скрылись от уголовного преследования в республике.

«В ходе проведения спецоперации с сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь осужденные были задержаны», — говорится в сообщении УФСИН.

Там также отмечается, что задержанные преступники будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима на территории России.

ОПГ «Вятское» стала последней преступной группировкой, созданной Кирове. Ее участники, используя форму сотрудников полиции (ОМОН), маски и ножи, совершали разбойные нападения на места хранения игровых автоматов, чтобы создать свою подпольную сеть казино.

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