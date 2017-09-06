Участников российской ОПГ «Вятское» задержали в Беларуси
Задержанные преступники будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима на территории России.
Задержанные преступники будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима на территории России.
МИНСК, 6 сен — Sputnik. Членов российской преступной группировки «Вятское» задержали в Беларуси, сообщила
Суды над членами данной ОПГ прошли в мае текущего года в Кировской области, однако некоторые из них скрылись от уголовного преследования в республике.
«В ходе проведения спецоперации с сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь осужденные были задержаны», — говорится в сообщении УФСИН.
Там также отмечается, что задержанные преступники будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима на территории России.
ОПГ «Вятское» стала последней преступной группировкой, созданной Кирове. Ее участники, используя форму сотрудников полиции (ОМОН), маски и ножи, совершали разбойные нападения на места хранения игровых автоматов, чтобы создать свою подпольную сеть казино.