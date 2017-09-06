Спрыгнувшую с моста девушку спасли костанайские полицейские

На инцидент первыми отреагировали сотрудники патрульной службы и курсанты костанайской Академии МВД, сообщает Alau.kz. Полицейские Саян Имамбаев и Адильжан Жумартов во время патрулирования заметили спрыгнувшую с моста девушку. К воде побежал Жумартов, в это время его коллега сообщил о случившемся в «скорую».



«Я спустился к реке и нырнул в нее. На помощь ко мне подоспел один из слушателей академии, вместе с которым мы вытащили девушку на берег», — рассказал младший сержант полиции Жумартов.