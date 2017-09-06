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17:32 (мск), источник: 365info.kz

Спрыгнувшую с моста девушку спасли костанайские полицейские

В настоящее время в ДВД области готовится представление о поощрении сотрудников дорожно-патрульной полиции и слушателей академии.

Источник: 365info.kz

На инцидент первыми отреагировали сотрудники патрульной службы и курсанты костанайской Академии МВД, сообщает Alau.kz. Полицейские Саян Имамбаев и Адильжан Жумартов во время патрулирования заметили спрыгнувшую с моста девушку. К воде побежал Жумартов, в это время его коллега сообщил о случившемся в «скорую».

«Я спустился к реке и нырнул в нее. На помощь ко мне подоспел один из слушателей академии, вместе с которым мы вытащили девушку на берег», — рассказал младший сержант полиции Жумартов.

Помогли полицейским спасти девушку слушатели академии имени Шракбека Кабылбаева Еркебулан Тулебеков и Нурбол Самкен. Пострадавшей 21 год, она жительница Костаная. По словам полицейских, девушка была без сознания и стражи порядка оказали ей потерпевшей первую медицинскую помощь. После этого пострадавшую доставили в городскую больницу Костаная. В настоящее время в ДВД области готовится представление о поощрении сотрудников дорожно-патрульной полиции и слушателей академии. Напомним, происшествие случилось в Костанае 5 сентября.

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