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18:59 (мск), источник: Sputnik.md

Скимминг в размахом — в Молдове задержали членов международной ОПГ

Скимминг в размахом — в Молдове задержали членов международной ОПГ, занимавшейся махинациями с банковскими картами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Члены международной преступной группировки были задержаны в Молдове по подозрению в неправомочном присвоении денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

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По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2017 года эти лица изымали деньги с банковских карт по факту совершения переводов из-за рубежа.

Поддельные печати.

Члены группировки создали три фиктивных туристических компании, через которых осуществлялось подключение к денежным терминалам банков, что обеспечивало доступ к материальным средствам.

Банковские карты и скимминговое оборудование.

В числе задержанных — действовавшие за рубежом граждане Украины и Беларуси. Один из белорусов был администратором одной из фиктивных компаний. Он помещен под предварительный арест на 30 дней.

У задержанных было изъято скимминговое оборудование, применявшееся для копирования данных на поддельные банковские карты, выданные в банках и учреждениях США, России и Казахстана, а также — поддельные печати. Обманным путем злоумышленники присвоили более 400 тысяч леев и осуществили фиктивные выплаты на сумму более 100 тысяч леев.

За подобные преступления суд может дать девять лет тюрьмы.

Банковские карты.

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