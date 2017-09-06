Скимминг в размахом — в Молдове задержали членов международной ОПГ
Скимминг в размахом — в Молдове задержали членов международной ОПГ, занимавшейся махинациями с банковскими картами.
Скимминг в размахом — в Молдове задержали членов международной ОПГ, занимавшейся махинациями с банковскими картами.
КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Члены международной преступной группировки были задержаны в Молдове по подозрению в неправомочном присвоении денежных средств, сообщает
По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2017 года эти лица изымали деньги с банковских карт по факту совершения переводов
Поддельные печати.
Члены группировки создали три фиктивных туристических компании, через которых осуществлялось подключение к денежным терминалам банков, что обеспечивало доступ к материальным средствам.
Банковские карты и скимминговое оборудование.
В числе задержанных — действовавшие за рубежом граждане Украины и Беларуси. Один из белорусов был администратором одной из фиктивных компаний. Он помещен под предварительный арест на 30 дней.
У задержанных было изъято скимминговое оборудование, применявшееся для копирования данных на поддельные банковские карты, выданные в банках и учреждениях США, России и Казахстана, а также — поддельные печати. Обманным путем злоумышленники присвоили более 400 тысяч леев и осуществили фиктивные выплаты на сумму более 100 тысяч леев.
За подобные преступления суд может дать девять лет тюрьмы.
Банковские карты.