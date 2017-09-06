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19:16 (мск), источник: ТАСС

Сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Европарк» на западе Москвы оказалось ложным

Ранее из здания были эвакуированы около 1 тыс. человек.

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Около 1 тыс. человек эвакуированы из ТЦ «Европарк» на западе Москвы из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция не обнаружила опасных предметов в здании торгового центра «Европарк» на Рублевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Полиция закончила проверку здания. Никаких предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

Ранее в ГУ МВД сообщили, что в службу «02» поступила информация о том, что в торговом центре по адресу: Рублевское шоссе, дом 62 якобы находится бесхозный предмет.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, из торгового центра эвакуированы около 1 тыс. человек.

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