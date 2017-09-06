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19:32 (мск), источник: Noi.md

Четыре задержания! Новые подробности об обысках НЦБК в мэрии

Начальник отдела земельного управления мэрии мун. Кишинева, один подчиненный и бизнесмен были задержаны сегодня сотрудниками и прокурорами по борьбе с коррупцией по делу о мошенничестве с землей.

Источник: Noi.md

Все трое подозреваются в злоупотреблении служебным положением, которое выражается в лишения публичной администрации земельных ресурсов мошенническим путем, на основе исполнительных листов, принадлежащих посредникам.

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Согласно материалам уголовного дела, в силу своей должности, чиновники использовали базу данных, относительно земельных участков мун. Кишинева, выявляя участки, принадлежащие муниципалитету, удобно расположенные для заявителей, стоимость которых могла быть увеличена посредством присоединения соответствующих земель, или путем изменения статуса района, для их отчуждения преступным путем. Они действовали в сговоре с экономическим агентом, который подозревается в соучастии и злоупотреблении служебным положением.

Мошенническая схема перенятия земли мэрии была применена в десятках случаев, прокуроры установили несколько участков, отчужденных той же группой лиц, по бд. Гр. Виеру, бд. Штефана чел Маре, ул. Пушкина, ул. Хынчешть, Куза-Водэ и др. Месяц назад прокуроры арестовали шесть членов группировки, среди которых два сотрудника ГП «Cadastru», бизнесмен и бенефициар одного из участков. Два соучастника, судебный исполнитель и бармен, были освобождены под судебный контроль после того, как они признали свою вину. До сих пор были задержаны 9 человек, подозреваемых в участии в этой схеме.

Сегодня были проведены несколько обысков в офисах чиновников из Земельного управления кишиневской мэрии. В результате действий уголовного преследования трое подозреваемых были задержаны на 72 часа. Если их признают виновными, им грозит лишение свободы сроком до 6 лет или штраф в размере более 100 000 леев в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность сроком от 5 до 10 лет.

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