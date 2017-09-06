Четыре задержания! Новые подробности об обысках НЦБК в мэрии

Источник: Noi.md

Все трое подозреваются в злоупотреблении служебным положением, которое выражается в лишения публичной администрации земельных ресурсов мошенническим путем, на основе исполнительных листов, принадлежащих посредникам.

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Согласно материалам уголовного дела, в силу своей должности, чиновники использовали базу данных, относительно земельных участков мун. Кишинева, выявляя участки, принадлежащие муниципалитету, удобно расположенные для заявителей, стоимость которых могла быть увеличена посредством присоединения соответствующих земель, или путем изменения статуса района, для их отчуждения преступным путем. Они действовали в сговоре с экономическим агентом, который подозревается в соучастии и злоупотреблении служебным положением.

Мошенническая схема перенятия земли мэрии была применена в десятках случаев, прокуроры установили несколько участков, отчужденных той же группой лиц, по бд. Гр. Виеру, бд. Штефана чел Маре, ул. Пушкина, ул. Хынчешть, Куза-Водэ и др. Месяц назад прокуроры арестовали шесть членов группировки, среди которых два сотрудника ГП «Cadastru», бизнесмен и бенефициар одного из участков. Два соучастника, судебный исполнитель и бармен, были освобождены под судебный контроль после того, как они признали свою вину. До сих пор были задержаны 9 человек, подозреваемых в участии в этой схеме.