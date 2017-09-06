Изнасилованная в СИЗО Наталья Слекишина получит три миллиона тенге

Адвокатам Натальи Слекишиной удалось добиться для своей подзащитной возмещения морального вреда. Такое постановление сегодня вынесли в районном суде Алматы, передаёт КТК.

Три миллиона тенге Слекишиной должен будет выплачивать Руслан Хакимов — бывший сотрудник колонии, совершивший изнасилование Слекишиной и оказавшийся впоследствии отцом её ребёнка.

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Деньги за причинённый моральный вред Хакимов будет осуществлять, находясь в заключении. Эти средства ему предстоит зарабатывать тут же, в тюрьме — экс-надзирателя уже устроили на работу. Кроме того, Хакимову предстоит отчислять четверть зарплаты на алименты Слекишиной.

Сама Наталья Слекишина вышла на свободу в феврале 2017 года. Суд Илийского района Алматинской области удовлетворил её ходатайство об отсрочке приговора в связи с уходом за ребёнком.

Впервые о громкой истории с изнасилованием заключённой стало известно в июне 2016 года. Наталья Слекишина родила дочь и заявила, что забеременела после группового изнасилования во время содержания в следственном изоляторе.

Отцом ребёнка оказался сотрудник следственного изолятора Руслан Хакимов. В сентябре прошлого года его приговорили к девяти годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в изнасиловании осуждённой Натальи Слекишиной, превышении служебных полномочий и применении пыток.