Изнасилованная в СИЗО Наталья Слекишина получит три миллиона тенге
Также адвокаты Слекишиной добились отчисления алиментов. Все деньги женщине будет выплачивать отец ребёнка Руслан Хакимов, отбывающий срок в тюрьме.
Также адвокаты Слекишиной добились отчисления алиментов. Все деньги женщине будет выплачивать отец ребёнка Руслан Хакимов, отбывающий срок в тюрьме.
Адвокатам Натальи Слекишиной удалось добиться для своей подзащитной возмещения морального вреда. Такое постановление сегодня вынесли в районном суде Алматы, передаёт КТК.
Три миллиона тенге Слекишиной должен будет выплачивать Руслан Хакимов — бывший сотрудник колонии, совершивший изнасилование Слекишиной и оказавшийся впоследствии отцом её ребёнка.
Деньги за причинённый моральный вред Хакимов будет осуществлять, находясь в заключении. Эти средства ему предстоит зарабатывать тут же, в тюрьме —
Сама Наталья Слекишина вышла на свободу в феврале 2017 года. Суд Илийского района Алматинской области удовлетворил её ходатайство об отсрочке приговора в связи с уходом за ребёнком.
Впервые о громкой истории с изнасилованием заключённой стало известно в июне 2016 года. Наталья Слекишина родила дочь и заявила, что забеременела после группового изнасилования во время содержания в следственном изоляторе.
Отцом ребёнка оказался сотрудник следственного изолятора Руслан Хакимов. В сентябре прошлого года его приговорили к девяти годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в изнасиловании осуждённой Натальи Слекишиной, превышении служебных полномочий и применении пыток.
К слову, сейчас идут слушания по делу бывшего начальника СИЗО Ермека Омарбекова, сообщает КТК. Женщина уверяет: он знал о совершенном преступлении, но ничего не сделал и даже пытался скрыть факт изнасилования.