Жертва «каннибала» вызвала панику жителей Арамили

Свердловская полиция с привлечением опытных сыщиков уголовного розыска полицейского главка ищет преступника, убившего неустановленную женщину в возрасте 30−35 лет. Ее растерзанный труп был найден в Арамили в ночь на среду, 6 сентября, что вызвало панику в социальных сетях.

Тем временем, в пабликах соцсетей распространяется информация о том, что обнаружены и другие «жертвы каннибала» и расчлененная женщина — не единственная. «Дочь рассказала, что полиция в школе сегодня была и сказали, что тела 2 мужчин и 1 женщины нашли», — пишет один пользователь Сети. Нашла тело женщины рядом с фабрикой она была обнаженная и у нее икры на ногах были вырезаны до костей, — сообщает другой.