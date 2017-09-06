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21:01 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Жертва «каннибала» вызвала панику жителей Арамили

Полиция устанавливает личность женщины, труп которой со срезанными икроножными мышцами был найден в районе городской плотины.

Свердловская полиция с привлечением опытных сыщиков уголовного розыска полицейского главка ищет преступника, убившего неустановленную женщину в возрасте 30−35 лет. Ее растерзанный труп был найден в Арамили в ночь на среду, 6 сентября, что вызвало панику в социальных сетях.

Как сообщается в паблике «Арамиль Онлайн», останки женщины найдены в районе плотины. У трупа срезаны куски мышц с ног, в том числе икры, отрезана грудь.

По официальным данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, сыщики провели поквартирный обход, но установить личность погибшей не удалось. По другим данным, полицейские обошли весь жилой сектор Арамили, но поиск результатов не принес.

Тем временем, в пабликах соцсетей распространяется информация о том, что обнаружены и другие «жертвы каннибала» и расчлененная женщина — не единственная. «Дочь рассказала, что полиция в школе сегодня была и сказали, что тела 2 мужчин и 1 женщины нашли», — пишет один пользователь Сети. Нашла тело женщины рядом с фабрикой она была обнаженная и у нее икры на ногах были вырезаны до костей, — сообщает другой.

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