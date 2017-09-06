В Уфе мужчина обстрелял байкеров из своего окна

Одному из пострадавших пули попали в колено, другому в бедро, девушке-пассажирке пуля проникла в мягкие ткани бедра. Выстрелы были сделаны стальными шариками из пневматического духового ружья.

Обстрелянные байкеры заявили на стрелка в полицию. Но дело было закрыто в связи с неявкой заявителей на экспертизу и допросы.

Жалобы на мотоциклистов неоднократно поступали от жителей дома по улице Пушкина, 43. Громкие звуки в позднее время мешают людям спать. Жители просили установить на перекрестке Пушкина — Гафури лежачие полицейские, чтобы ограничить скорость движения байкеров. Однако получили отказ ГИБДД в связи с нецелесообразностью.