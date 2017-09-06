В Уфе мужчина обстрелял байкеров из своего окна
УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе
УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе
Одному из пострадавших пули попали в колено, другому в бедро,
Обстрелянные байкеры заявили на стрелка в полицию. Но дело было закрыто в связи с неявкой заявителей на экспертизу и допросы.
Жалобы на мотоциклистов неоднократно поступали от жителей дома по улице Пушкина, 43. Громкие звуки в позднее время мешают людям спать. Жители просили установить на перекрестке Пушкина — Гафури лежачие полицейские, чтобы ограничить скорость движения байкеров. Однако получили отказ ГИБДД в связи с нецелесообразностью.
Жители дома сдаваться не хотят и направили свое обращение в правительство республики.