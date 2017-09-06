Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Прически для девочки в школу: 17 идей
Названы курорты с самым дешевым жильем
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Твин Пикс глазами психиатра
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
14День знаний в российских школах
23:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе мужчина обстрелял байкеров из своего окна

УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе мужчина-пенсионер обстрелял байкеров из окна своей квартиры. Как сообщает «Комсомольская правда — Уфа», у уфимца сдали нервы.

Одному из пострадавших пули попали в колено, другому в бедро, девушке-пассажирке пуля проникла в мягкие ткани бедра. Выстрелы были сделаны стальными шариками из пневматического духового ружья.

Обстрелянные байкеры заявили на стрелка в полицию. Но дело было закрыто в связи с неявкой заявителей на экспертизу и допросы.

Жалобы на мотоциклистов неоднократно поступали от жителей дома по улице Пушкина, 43. Громкие звуки в позднее время мешают людям спать. Жители просили установить на перекрестке Пушкина — Гафури лежачие полицейские, чтобы ограничить скорость движения байкеров. Однако получили отказ ГИБДД в связи с нецелесообразностью.

Жители дома сдаваться не хотят и направили свое обращение в правительство республики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Глава Росгидромета уволен после претензий Генпрокуратуры
Стрелявшему в школе ученику предъявили новое обвинение
Трамп временно повысил потолок госдолга США
Алексей Учитель обратился к главе ФСБ за защитой
Стали известны результаты анализа ДНК Дали на отцовство
На Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка
МВД опровергло информацию о новом формате автомобильных номеров
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из реновации
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь