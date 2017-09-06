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22:49 (мск), источник: Sputnik.by

В «Минскэнерго» извинились за блэкаут в Минске

Без электричества оставались несколько густонаселенных районов Минска и города области.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 сен — Sputnik. РУП «Минскэнерго» извинилось за аварию, повлекшую отключения электроэнергии в столице и области, соответствующее сообщение организация опубликовала в среду.

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Авария на минской ТЭЦ-4 произошла в среду 6 сентября около 11:00. К 12:00 электроснабжение большинства потребителей Минска и области было восстановлено, а окончательно возобновить работу системы специалисты обещали к 21:00.

«Уважаемые жители и гости города Минска и Минской области, РУП “Минскэнерго” приносит извинения за происшедшее нарушение тепло- и электроснабжения», — говорится в сообщении предприятия.

Блэкаут произошел в микрорайонах Сухарево, Каменной горке и других, а также Заславле, Фаниполе и некоторых иных населенных пунктах столичного региона.

По информации Белэнерго, авария произошла из-за разрушения на минской ТЭЦ-4 трансформатора напряжения, в связи с чем были отключены восемь отходящих от электростанции линий электропередачи 110 кВ.

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