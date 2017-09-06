В «Минскэнерго» извинились за блэкаут в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 сен — Sputnik. РУП «Минскэнерго» извинилось за аварию, повлекшую отключения электроэнергии в столице и области, соответствующее сообщение организация опубликовала в среду.

Авария на минской ТЭЦ-4 произошла в среду 6 сентября около 11:00. К 12:00 электроснабжение большинства потребителей Минска и области было восстановлено, а окончательно возобновить работу системы специалисты обещали к 21:00.

«Уважаемые жители и гости города Минска и Минской области, РУП “Минскэнерго” приносит извинения за происшедшее нарушение тепло- и электроснабжения», — говорится в сообщении предприятия.

Блэкаут произошел в микрорайонах Сухарево, Каменной горке и других, а также Заславле, Фаниполе и некоторых иных населенных пунктах столичного региона.