В «Минскэнерго» извинились за блэкаут в Минске
Без электричества оставались несколько густонаселенных районов Минска и города области.
Без электричества оставались несколько густонаселенных районов Минска и города области.
МИНСК, 6 сен — Sputnik. РУП «Минскэнерго» извинилось за аварию, повлекшую отключения электроэнергии в столице и области, соответствующее сообщение организация опубликовала в среду.
Авария на минской ТЭЦ-4 произошла в среду 6 сентября около 11:00. К 12:00 электроснабжение большинства потребителей Минска и области было восстановлено, а окончательно возобновить работу системы специалисты обещали к 21:00.
«Уважаемые жители и гости города Минска и Минской области, РУП “Минскэнерго” приносит извинения за происшедшее нарушение тепло- и электроснабжения», — говорится в сообщении предприятия.
Блэкаут произошел в микрорайонах Сухарево, Каменной горке и других, а также Заславле, Фаниполе и некоторых иных населенных пунктах столичного региона.
По информации Белэнерго, авария произошла