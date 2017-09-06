19-летние парни убили пожилого таксиста в Актобе

Как рассказали в ведомстве, 55-летний житель Актобе работал таксистом и перевозил клиентов на своем автомобиле. Оставленную машину с трупом сотрудники полиции обнаружили недалеко от места преступления 17 августа текущего года. Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники уголовного розыска ДВД Актюбинской области.