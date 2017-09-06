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6 сентября, источник: Tengrinews

19-летние парни убили пожилого таксиста в Актобе

Сотрудники полиции Актобе раскрыли убийство таксиста, произошедшее в августе этого года, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

Источник: Tengrinews

Как рассказали в ведомстве, 55-летний житель Актобе работал таксистом и перевозил клиентов на своем автомобиле. Оставленную машину с трупом сотрудники полиции обнаружили недалеко от места преступления 17 августа текущего года. Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники уголовного розыска ДВД Актюбинской области.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое 19-летние жители Актобе. Добычей злоумышленников стал сотовый телефон жертвы и портмоне. По данному делу начато досудебное расследования по статье 99 Уголовного Кодекса РК «Убийство».

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