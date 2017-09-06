19-летние парни убили пожилого таксиста в Актобе
Сотрудники полиции Актобе раскрыли убийство таксиста, произошедшее в августе этого года, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на
Сотрудники полиции Актобе раскрыли убийство таксиста, произошедшее в августе этого года, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на
Как рассказали в ведомстве, 55-летний житель Актобе работал таксистом и перевозил клиентов на своем автомобиле. Оставленную машину с трупом сотрудники полиции обнаружили недалеко от места преступления 17 августа текущего года. Для раскрытия преступления была создана
В ходе комплекса