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18Последствия урагана «Харви» в Техасе
00:42 (мск), источник: ТАСС

AP: число жертв шторма «Харви» в Техасе возросло до 70 человек

По данным агентства, наибольшее количество погибших зафиксировано в округе Харрис.

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Число жителей штата Техас, погибших в результате последствий шторма «Харви», возросло до 70 человек.

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Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press.

Согласно его данным, не менее 30 человек погибли в округе Харрис, в котором располагается город Хьюстон. Всего случаи гибели зафиксированы в 13 округах штата.

Как заявил ранее губернатор Техаса Грегг Эбботт, стоимость восстановительных работ после наводнений, вызванных «Харви», может составить до $180 млрд. В среду Палата представителей Конгресса США одобрила выделение средств из федерального бюджета в размере $7,85 млрд на ликвидацию последствий шторма. Теперь финансирование должен одобрить Сенат.

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