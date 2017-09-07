AP: число жертв шторма «Харви» в Техасе возросло до 70 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Число жителей штата Техас, погибших в результате последствий шторма «Харви», возросло до 70 человек.

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Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press.

Согласно его данным, не менее 30 человек погибли в округе Харрис, в котором располагается город Хьюстон. Всего случаи гибели зафиксированы в 13 округах штата.