AP: число жертв шторма «Харви» в Техасе возросло до 70 человек
По данным агентства, наибольшее количество погибших зафиксировано в округе Харрис.
По данным агентства, наибольшее количество погибших зафиксировано в округе Харрис.
Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press.
Согласно его данным, не менее 30 человек погибли в округе Харрис, в котором располагается город Хьюстон. Всего случаи гибели зафиксированы в 13 округах штата.
Как заявил ранее губернатор Техаса Грегг Эбботт, стоимость восстановительных работ после наводнений, вызванных «Харви», может составить до $180 млрд. В среду Палата представителей Конгресса США одобрила выделение средств из федерального бюджета в размере $7,85 млрд на ликвидацию последствий шторма. Теперь финансирование должен одобрить Сенат.