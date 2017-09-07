«Катя» превратилась в ураган

Скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час. Метеорологи прогнозируют усиление скорости вихревых потоков в течение двух дней. Сейчас «Катя» движется на юго-восток со скоростью 4 километра в час.

Также Национальный центр предупреждения ураганов сообщил, что до урагана первой категории усилился тропический шторм «Хосе», который движется сейчас к Карибским островам со скоростью 25 километров в час, а скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час.

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«Катя» и «Хосе» возникли одновременно с ураганом «Ирма», который сейчас находится над Карибским морем и движется в сторону американского штата Флорида. Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил «Ирме» максимальную — пятую — категорию. Порывы ветра превышают 295 километров в час.

В Пуэрто-Рико в связи с приближением «Ирмы» объявлен режим ЧС. Также ураган ударит по Доминиканской Республике, Гаити и Кубе. Власти Франции приказали жителям своих заморских территорий — островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми — не покидать своих домов. Все общественные здания на островах, включая школы, прекратили работу.