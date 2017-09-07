«Катя» превратилась в ураган
Тропический шторм «Катя», образовавшийся у берегов Мексики, обрел силу урагана. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.
Тропический шторм «Катя», образовавшийся у берегов Мексики, обрел силу урагана. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.
Скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час. Метеорологи прогнозируют усиление скорости вихревых потоков в течение двух дней. Сейчас «Катя» движется на
Также Национальный центр предупреждения ураганов сообщил, что до урагана первой категории усилился тропический шторм «Хосе», который движется сейчас к Карибским островам со скоростью 25 километров в час, а скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час.
«Катя» и «Хосе» возникли одновременно с ураганом «Ирма», который сейчас находится над Карибским морем и движется в сторону американского штата Флорида. Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил «Ирме» максимальную — пятую — категорию. Порывы ветра превышают 295 километров в час.
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«Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на