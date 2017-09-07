В результате ДТП во Владивостоке пострадал сотрудник ДПС

В среду, 6 сентября, на Золотом мосту во Владивостоке произошло ДТП с участием автомобиля ДПС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Сообщается, что автомобиль Nissan AD, двигаясь по Золотому мосту, сломался, в результате чего сделал вынужденную остановку с краю дороги. Сотрудники ДПС подъехали к иномарке, чтобы узнать причину остановки на мосту.

В этот момент девушка, находившая за рулем авто Nissan R’nessa, влетела в Nissan AD и по касательной задела патрульный автомобиль.

В результате ДТП получил травму сотрудник ДПС.