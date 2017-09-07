В причинах болезни коров в Куйтунском районе разбирается ветслужба
Ветеринарная служба Иркутской области устанавливает причины заболевания крупнорогатого скота (КРС) в Андрюшинском сельском поселении Куйтунского района.
Ветеринарная служба Иркутской области устанавливает причины заболевания крупнорогатого скота (КРС) в Андрюшинском сельском поселении Куйтунского района.
Кроме того, как сообщает 6 сентября 2017 года
Два дня назад в Андрюшинском сельском поселении владельцы личного подсобного хозяйства обратились к ветеринарным врачам с жалобами на ухудшение клинического состояния здоровья коровы. Специалисты определили у животного повышенную температуру, угнетение, увеличение подчелюстных лимфатических узлов. Сейчас животному проводится симптоматическое лечение, взяты материалы для лабораторных исследований. Фактов иных заболеваний или падежа не зарегистрировано. Состояние КРС в хозяйстве сейчас стабильное.
Напомним также, что в течение месяца у фермеров в селе Харчев заболело и пало несколько голов КРС. В село выехала комиссия из специалистов ветслужбы и администрации муниципального образования. Специалисты ветслужбы отобрали патологический материал и направили его в ветеринарную лабораторию. Исследования на пастереллез и сибирскую язву дали отрицательные результаты. В связи с подозрением на отравление животных ядохимикатами прошли лабораторные исследования рассыпанного на пастбище вещества неизвестного происхождения — токсичных и ядовитых веществ не обнаружено. Исследования, которые прошли в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, не выявили в отобранном материале парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита КРС,
Специалисты ветслужбы встретились с жителями села Харчев и рассказали о сложившейся ситуации, они ознакомили людей с запретами и ограничениями хозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств до установления диагноза, чтобы не допустить распространения болезни скота. Владельцам животных выдали 16 предостережений. За последние две недели в селе новых фактов заболевания КРС не выявлено. Владельцам ЛПХ рекомендовали сдавать молоко и мясо под контролем ветспециалистов после проведения