В причинах болезни коров в Куйтунском районе разбирается ветслужба

Кроме того, как сообщает 6 сентября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, ветслужба также ждёт результатов анализов из Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии во Владимирской области по исследованию патологического материала, взятого от погибших животных в селе Харчев Куйтунского района.

Два дня назад в Андрюшинском сельском поселении владельцы личного подсобного хозяйства обратились к ветеринарным врачам с жалобами на ухудшение клинического состояния здоровья коровы. Специалисты определили у животного повышенную температуру, угнетение, увеличение подчелюстных лимфатических узлов. Сейчас животному проводится симптоматическое лечение, взяты материалы для лабораторных исследований. Фактов иных заболеваний или падежа не зарегистрировано. Состояние КРС в хозяйстве сейчас стабильное.

Напомним также, что в течение месяца у фермеров в селе Харчев заболело и пало несколько голов КРС. В село выехала комиссия из специалистов ветслужбы и администрации муниципального образования. Специалисты ветслужбы отобрали патологический материал и направили его в ветеринарную лабораторию. Исследования на пастереллез и сибирскую язву дали отрицательные результаты. В связи с подозрением на отравление животных ядохимикатами прошли лабораторные исследования рассыпанного на пастбище вещества неизвестного происхождения — токсичных и ядовитых веществ не обнаружено. Исследования, которые прошли в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, не выявили в отобранном материале парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита КРС, респираторно-сентенциальной болезни и Блютанга.