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03:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

В причинах болезни коров в Куйтунском районе разбирается ветслужба

Ветеринарная служба Иркутской области устанавливает причины заболевания крупнорогатого скота (КРС) в Андрюшинском сельском поселении Куйтунского района.

Кроме того, как сообщает 6 сентября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, ветслужба также ждёт результатов анализов из Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии во Владимирской области по исследованию патологического материала, взятого от погибших животных в селе Харчев Куйтунского района.

Два дня назад в Андрюшинском сельском поселении владельцы личного подсобного хозяйства обратились к ветеринарным врачам с жалобами на ухудшение клинического состояния здоровья коровы. Специалисты определили у животного повышенную температуру, угнетение, увеличение подчелюстных лимфатических узлов. Сейчас животному проводится симптоматическое лечение, взяты материалы для лабораторных исследований. Фактов иных заболеваний или падежа не зарегистрировано. Состояние КРС в хозяйстве сейчас стабильное.

Напомним также, что в течение месяца у фермеров в селе Харчев заболело и пало несколько голов КРС. В село выехала комиссия из специалистов ветслужбы и администрации муниципального образования. Специалисты ветслужбы отобрали патологический материал и направили его в ветеринарную лабораторию. Исследования на пастереллез и сибирскую язву дали отрицательные результаты. В связи с подозрением на отравление животных ядохимикатами прошли лабораторные исследования рассыпанного на пастбище вещества неизвестного происхождения — токсичных и ядовитых веществ не обнаружено. Исследования, которые прошли в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, не выявили в отобранном материале парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита КРС, респираторно-сентенциальной болезни и Блютанга.

Специалисты ветслужбы встретились с жителями села Харчев и рассказали о сложившейся ситуации, они ознакомили людей с запретами и ограничениями хозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств до установления диагноза, чтобы не допустить распространения болезни скота. Владельцам животных выдали 16 предостережений. За последние две недели в селе новых фактов заболевания КРС не выявлено. Владельцам ЛПХ рекомендовали сдавать молоко и мясо под контролем ветспециалистов после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

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