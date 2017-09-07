Склад предприятия обворовал житель Хабаровского края
В Бикинском районе со склада предприятия похитили железнодорожные накладки. Ущерб составил около 63 тысяч рублей. О произошедшем полицейским рассказал представитель организации.
В Бикинском районе со склада предприятия похитили железнодорожные накладки. Ущерб составил около 63 тысяч рублей. О произошедшем полицейским рассказал представитель организации.
По подозрению в краже стражи правопорядка задержали ранее судимого 28-летнего жителя Бикина. По словам злоумышленника, он воспользовался тем, что склад находится вне поля зрения сторожа. Фигурант взломал дверь строения и забрал железнодорожные накладки. Похищенное он собирался сдать в пункт приема металла.
Сейчас накладки вернули заявителю, злоумышленник находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на