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04:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Склад предприятия обворовал житель Хабаровского края

В Бикинском районе со склада предприятия похитили железнодорожные накладки. Ущерб составил около 63 тысяч рублей. О произошедшем полицейским рассказал представитель организации.

По подозрению в краже стражи правопорядка задержали ранее судимого 28-летнего жителя Бикина. По словам злоумышленника, он воспользовался тем, что склад находится вне поля зрения сторожа. Фигурант взломал дверь строения и забрал железнодорожные накладки. Похищенное он собирался сдать в пункт приема металла.

Сейчас накладки вернули заявителю, злоумышленник находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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