Склад предприятия обворовал житель Хабаровского края

По подозрению в краже стражи правопорядка задержали ранее судимого 28-летнего жителя Бикина. По словам злоумышленника, он воспользовался тем, что склад находится вне поля зрения сторожа. Фигурант взломал дверь строения и забрал железнодорожные накладки. Похищенное он собирался сдать в пункт приема металла.