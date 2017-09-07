Иркутянку осудили за продажу несуществующего жилья
На 8,5 лет лишили свободы мошенницу из Иркутска.
На 8,5 лет лишили свободы мошенницу из Иркутска.
Наказание в 8,5 лет лишения свободы назначил Свердловский районный суд Иркутска 28-летней местной жительнице, которая получила от восьми жителей Екатеринбурга, Свирска, Ангарска, Иркутска и Братска имущества и денег на сумму более 10 млн рублей за продажу им жилья, которого на самом деле не существовало. Как сообщает 6 сентября 2017 года
Потерпевшие, в числе которых есть многодетные семьи и пенсионеры, передавали мошеннице за предлагаемое несуществующее жилье деньги и другие материальные ценности, среди которых — автомобили
Женщина тратила похищенные деньги на собственные нужды, в том числе на аренду помещения кафе по ул. Декабрьских Событий в Иркутске, на его ремонт, покупку оборудования, зарплату персоналу, обучение персонала работе и на оплату услуг такси.
Действия обвиняемой были квалифицированы по ч. 3 и 4 ст. 159 УК Российской Федерации — «мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере».