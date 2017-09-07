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04:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянку осудили за продажу несуществующего жилья

На 8,5 лет лишили свободы мошенницу из Иркутска.

Наказание в 8,5 лет лишения свободы назначил Свердловский районный суд Иркутска 28-летней местной жительнице, которая получила от восьми жителей Екатеринбурга, Свирска, Ангарска, Иркутска и Братска имущества и денег на сумму более 10 млн рублей за продажу им жилья, которого на самом деле не существовало. Как сообщает 6 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с 2014 по 2015 г. ранее судимая за мошенничество иркутянка предлагала гражданам купить в Иркутске недвижимость по ценам ниже рыночных. Она использовала поддельные договоры участия в долевом строительстве, неоднократно передавала права на долевое строительство на один и тот же объект долевого строительства разным гражданам.

Потерпевшие, в числе которых есть многодетные семьи и пенсионеры, передавали мошеннице за предлагаемое несуществующее жилье деньги и другие материальные ценности, среди которых — автомобили Mercedes-Benz CLS 350, Honda Crosstour и Nissan Pathfinder. Следователи выяснили, что иркутянка рассчитывала на то, что покупатели слабо ориентируются в риелторской деятельности.

Женщина тратила похищенные деньги на собственные нужды, в том числе на аренду помещения кафе по ул. Декабрьских Событий в Иркутске, на его ремонт, покупку оборудования, зарплату персоналу, обучение персонала работе и на оплату услуг такси.

Действия обвиняемой были квалифицированы по ч. 3 и 4 ст. 159 УК Российской Федерации — «мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере».

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