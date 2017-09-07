Иркутянку осудили за продажу несуществующего жилья

Наказание в 8,5 лет лишения свободы назначил Свердловский районный суд Иркутска 28-летней местной жительнице, которая получила от восьми жителей Екатеринбурга, Свирска, Ангарска, Иркутска и Братска имущества и денег на сумму более 10 млн рублей за продажу им жилья, которого на самом деле не существовало. Как сообщает 6 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с 2014 по 2015 г. ранее судимая за мошенничество иркутянка предлагала гражданам купить в Иркутске недвижимость по ценам ниже рыночных. Она использовала поддельные договоры участия в долевом строительстве, неоднократно передавала права на долевое строительство на один и тот же объект долевого строительства разным гражданам.