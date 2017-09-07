Спасатели продолжают помогать приморцам, пострадавшим во время наводнения
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Так, спасателями, прибывшими в Приморье для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из различных регионов Дальнего Востока и Сибири с нарастающим итогом была оказана адресная помощь гражданам в 970 случаях, расчищено 3421 придомовая территория, откачана вода из 858 подвалов жилых домов, восстановлено свыше 19,2 км оград приусадебных участков, просушено 495 домов, очищено 196 колодцев и свыше 84,1 км сточных канав и ливнёвки, распилено свыше 1070 кубометров деревьев, вывезено 9500 куб. м. мусора.
В Надеждинском районе дорожными службами продолжаются восстановительные работы на пяти поврежденных участках автомобильных дорог.
Авиацией МЧС России были перевезены 876 человек, в пострадавшие районы доставлено свыше 95, 8 тонн груза.
На территории края работает свыше 3700 человек, в том числе от МЧС России свыше 2000 человек.