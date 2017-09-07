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04:05 (мск), источник: VLADNEWS

Хулиганы избили приморского силача Ивана Савкина

Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Источник: VLADNEWS

На силача-рекордсмена напали хулиганы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. По словам Ивана Савкина, молодые люди сами стали зачинщиками конфликта. Три парня попросили у спортсмена закурить. В результате завязалась потасовка. Кроме того, хулиганы были вооружены двумя битами. Но несмотря на это, «Горный Тигр» смог дать отпор «гопникам».

После инцидента спортсмен был госпитализирован в больницу Большого Камня, где у него диагностировали тромбофлебит большой подкожной вены, а после — прооперировали. Сейчас Иван чувствует себя хорошо и уже идет на поправку.

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