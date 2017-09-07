В Центральном округе Омска ночью «шестерка» влетела под фуру

Сегодня, 7 сентября, около полуночи в Центральном округе Омска произошло жуткое ДТП.

Как сообщают очевидцы в соцсети ВКонтакте в группе «Аварийный Омск», авария произошла на улице 22 Партсъезда у переезда. Молодой водитель автомобиля ВАЗ-2106 на большой скорости врезался в большегруз. «Шестерка» влетела под фуру и крышу автомобиля срезало. Машину сильно покорежило. Водителя и его пассажирку зажало внутри.

Сообщается, что водитель был еще живой, а вот с девушкой все много хуже. Ей об угол фуры разорвало пол лица. Осталась ли она жива, пока не известно.

Предположительно водитель «шестерки» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ночью шел дождь, дорога была мокрой и скользкой.