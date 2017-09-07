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04:40 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец, совершивший поджог чужого авто, отдаст взамен свой

Вырученные от продажи денежные средства будут перечислены взыскателю.

Совершивший поджог чужой машины житель Уссурийска в скором времени сам может остаться без автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Исполнительный лист о взыскании с приморца материального ущерба в размере 800 тысяч рублей за сожженный автомобиль поступил в отдел судебных приставов по Уссурийскому городскому округу. Должник был извещен о возбуждении в отношении него исполнительного производства и явился в отдел в назначенное время. В ходе беседы с судебным приставом-исполнителем он пояснил, что является безработным, поэтому выплатить сумму долга не может.

Однако, как выяснилось, мужчина лукавил, и возможность выплатить материальный ущерб взыскателю у него имелась. В процессе исполнения судебный пристав выяснил, что у должника в собственности имеется машина марки Honda HRV 2002 года выпуска. Незамедлительно были приняты меры обеспечительного характера в виде запрета на совершение регистрационных действий с автомобилем.

Поскольку требования исполнительного документа оставались так и не выполненными, судебный пристав принял решение о наложении ареста на транспортное средство. Кроме этого с должника также взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

В дальнейшем мужчина так и не выразил желания исполнить судебное решение, поэтому судебный пристав вынес постановление о привлечении специалиста-оценщика с целью последующей реализации автомобиля. После подготовки пакета документов машина будет выставлена на торги, а вырученные от продажи денежные средства будут перечислены взыскателю в счет погашения долга.

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