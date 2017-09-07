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05:08 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Мотыгинском районе медведь убил человека

Тело мужчины со следами нападения дикого животного обнаружили возле посёлка Кировск. Специалисты Охотнадзора прочесали лес и застрелили зверя.

Специалисты Охотнадзора прочесали лес и застрелили зверя. Теперь жизни и здоровью жителей посёлка ничего не угрожает. Однако стражи порядка призывают граждан по возможности исключить прогулки по лесу.


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