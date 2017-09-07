В Мотыгинском районе медведь убил человека
Тело мужчины со следами нападения дикого животного обнаружили возле посёлка Кировск. Специалисты Охотнадзора прочесали лес и застрелили зверя.
Тело мужчины со следами нападения дикого животного обнаружили возле посёлка Кировск. Специалисты Охотнадзора прочесали лес и застрелили зверя.
Специалисты Охотнадзора прочесали лес и застрелили зверя. Теперь жизни и здоровью жителей посёлка ничего не угрожает. Однако стражи порядка призывают граждан по возможности исключить прогулки по лесу.