Преступная группа собирала «дань» с браконьеров в Хабаровском крае

Сегодня первый заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по делу преступной группы, которая незаконно добывала осетрину. Перед судом предстанут семь ее участников. Они не только ловили краснокнижную рыбу, но и забирали улов у других нарушителей в обмен на покровительство. Ущерб государству от действий сообщников составил более 750 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Организаторами нелегального бизнеса стали житель Николаевска и хабаровчанин. Помогали им еще 10 жителей края. Краснокнижную рыбу мужчины ловили на протяжении полугода — с апреля по октябрь 2016-го. За покровительство они собирали «дань» с других незаконных рыболовецких бригад. Всего обвиняемые добыли 200 килограммов икры и 16 килограммов рыб осетровых пород.

«Фигуранты обвиняются в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами Российской Федерации, совершенном в составе организованной преступной группы», — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.