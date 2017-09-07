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05:40 (мск), источник: АиФ Иркутск

Жительницу Слюдянки осудили после второго смертельного покушения на мужа

Мужчина погиб от удара ножом.

Слюдянский районный суд вынес приговор по делу о семейной ссоре, закончившейся убийством. В мае 2016 года была задержана местная жительница, которую обвинили во вторичном покушении на собственного мужа и его убийстве.

В 2014 году после семейной ссоры женщина схватила нож и ударила своего супруга в спину. Мужчина тогда получил не смертельную рану, а на суде его жена признала свою вину и раскаялась. Приговор был мягким — обвиняемой дали условный срок.

Спустя два года после такой же ссоры в собственном доме женщина кухонным ножом нанесла удар своему мужу в область ши. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.

На втором суде обвиняемая попыталась признала вину лишь частично, по ее словам от лишь защищалась от насилия со стороны мужа. Суд не принял во внимание слова подсудимой и счел ее виновной, назначив наказание по совокупности приговоров за 2015 и 2017 годы. Назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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