Жительницу Слюдянки осудили после второго смертельного покушения на мужа
Мужчина погиб от удара ножом.
Мужчина погиб от удара ножом.
Слюдянский районный суд вынес приговор по делу о семейной ссоре, закончившейся убийством. В мае 2016 года была задержана местная жительница, которую обвинили во вторичном покушении на собственного мужа и его убийстве.
В 2014 году после семейной ссоры женщина схватила нож и ударила своего супруга в спину. Мужчина тогда получил не смертельную рану, а на суде его жена признала свою вину и раскаялась. Приговор был мягким — обвиняемой дали условный срок.
Спустя два года после такой же ссоры в собственном доме женщина кухонным ножом нанесла удар своему мужу в область ши. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.
На втором суде обвиняемая попыталась признала вину лишь частично, по ее словам от лишь защищалась от насилия со стороны мужа. Суд не принял во внимание слова подсудимой и счел ее виновной, назначив наказание по совокупности приговоров за 2015 и 2017 годы. Назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.