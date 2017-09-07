ДТП создало хаос под Золотым мостом (фото)
Во Владивостоке на перекрестке Калинина и Краева под Золотым мостом произошло ДТП, сообщает ИА «Deita. ru».
Во Владивостоке на перекрестке Калинина и Краева под Золотым мостом произошло ДТП, сообщает ИА «Deita. ru».
Два легковых автомобиля столкнулись на проблемном участке дороги. Мелкое ДТП, однако, стал причиной большого переполоха. На этом перекрестке практически каждые 5 минут пересекаются большегрузы, направляющиеся либо из рыбного порта, либо в порт.
Длинномер, двигавшийся с Краева, ввиду ограниченной маневренности не может выехать на свободный участок. Большегруз, следовавший встречным курсом, также ограничен в движении.
На месте работают сотрудники ДПС.
Василий Кучин.