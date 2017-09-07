ДТП создало хаос под Золотым мостом (фото)

Два легковых автомобиля столкнулись на проблемном участке дороги. Мелкое ДТП, однако, стал причиной большого переполоха. На этом перекрестке практически каждые 5 минут пересекаются большегрузы, направляющиеся либо из рыбного порта, либо в порт.